Ruopolo: “Tornerei a Catania altre cento volte. Vi racconto il sabato della sentenza”

L'ex difensore del Catania racconta come è stata vissuta l'attesa per la decisione del tribunale

Non ha giocato tante partite con la maglia del Catania, il difensorePaolo Ropolo ma le sue parole a TuttoC.com su quello che è successo sono lo stesso importanti: "Sono arrivato in rossoazzurro a settembre, ero carico e motivato per un'esperienza importante. E' un peccato che non ci abbiano permesso di finire la stagione e centrare l'obiettivo playoff. Colgo quest'occasione per fare un ringraziamento allo staff e tutto il resto del personale che ha lavorato al Catania".