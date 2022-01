Russini, l’agente: “Il Catania lo ritiene incedibile. Il Foggia? Nessuna trattativa”

L'agente conferma che il calciatore rimarrà a Catania

L’agente del calciatore del Catania Russini ha parlato ai microfoni di Catanista sul futuro del numero 20 rossazzurro. Queste le dichiarazioni dell'avv. De Rosa: "Sta facendo benissimo e dunque è normale che sia nel mirino di qualche club. E’ al centro del mercato ma sta giocando in una piazza importante e difatti lui vuole rimanere. Catania è un punto di arrivo e non di partenza. Speriamo che con l’asta il club etneo possa rilanciarsi con un nuovo investitore. Il Catania ritiene Russini incedibile ma se dovesse arrivare un’offerta giusta magari la valuteranno, ma lui vuole rimanere. Il Foggia è interessato ma non c’è trattativa".