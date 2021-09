Russini spinge il Catania, Carlini pareggia per il Catanzaro ma arbitro non all’altezza

Un pareggio giusto comunque al 90' visto che le due squadre hanno fatto meglio per un tempo

E' finita con un pareggio per 1-1 il posticipo del Girone C di Serie C tra il Catanzaro e il Catania. Gara bellissima rovinata da un arbitro che ha preso delle decisioni incomprensibili nell'arco dei 90' sfavorendo più gli etnei che lamentano la concessione di un rigore inesistente nel primo tempo ai padroni di casa. Gara intensa e ben giocata dal Catania nella prima mezz'ora poi nella ripresa è calato il pressing degli uomini di Baldini ed è uscito il Catanzaro che nel finale ha sfiorato il 2-1. In gol Russini su punizione nel primo tempo poi pareggio di Carlini su rigore. Catania che ha sofferto la marcatura a uomo sui corner ma con Russini e Piccolo ha spinto molto sulle fasce. Moro in attacco ha fatto tanto movimento ma è stato poco incisivo. Nel complesso pari giusto che consente al Catania di interrompere la serie di sconfitte mentre per il Catanzaro è il quarto pareggio consecutivo. Monteagudo si è riscattato giocando bene come Fazio per i giallorossi.

CRONACA P.T. - Grande intensità sin dall’avvio del primo tempo al Nicola Ceravolo con il Catania subito aggressivo e pericoloso con Russini vicino al gol. I padroni di casa hanno faticato a trovare gli spazi visto che i rossazzurri si sono difesi con ordine e con molto equilibrio ripartendo con lucidità. E in una ripartenza fulminea, Catania avanti con un gol su punizione di Russini dai 25 metri. I calabresi sono stati pressati anche sul portatore palla avversario e nonostante lo svantaggio il Catanzaro non è riuscito a reagire. Catania per 25 minuti padrone del match poi un rigore inesistente per fallo di mano fuori dall’area di Calapai ha permesso ai giallorossi di rientrare in partita. Nel 4-3-3 di Baldini bene Piccolo a destra molto bravo a proteggere la palla e saltare l’uomo, ma anche Russini a sinistra. Ritmo elevatissimo al Ceravolo fino alla conclusione del primo tempo anche se il vento e la poca precisione dei 22 in campo ha fatto aumentare il numero dei passaggi sbagliati. Catanzaro che ha cercato la verticalizzazione sempre sui due attaccanti sbagliando spesso il lancio finito sul fondo. Il Catania ha insistito sulla marcatura a uomo sui calcio d’angolo avversari sbagliando spesso e lasciando l’uomo solo come nella circostanza del colpo di testa di Vazquez. Primo tempo comunque equilibrato e anche molto intenso.

CRONACA S.T. - Nella ripresa ancora ritmi elevati con le due squadre che non si sono risparmiate. Ring in area in occasione dei corner con spintoni e nervosismo alle stelle in campo. Calabro ha mandato nella mischia Vandeputte aumentando il potenziale offensivo della sua squadra. Piccolo e Greco out Rosaia e Biondi la prima mossa di Baldini. Partita che si sempre più spenta e gioco spezzettato per i continui falli. Baldini a 20' dalla fine si è giocato la carta Russotto entrato al posto di Russini. Negli ultimi 15' Catania più stanco che si è difeso ripartendo con difficoltà a campo aperto. Calabro nel finale getta in campo Curiale e Tentardini per dare più peso in attacco. Izco e Sipos sono entrati al posto di Moro e Maldonado. Catania che ha alzato il muro difensivo ma perdendo uomini per ripartire a campo aperto. Nessuna emozione al Ceravolo e match che si è concluso con il risultato di 1-1.

Catanzaro-Catania 1-1: 21' rig. Carlini-10' Russini

IL TABELLINO

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamillo; Barzotti, Risolo (53' Vandeputte), Verna (64' Welbeck), Bombagi (63' Cianci), Porcino (80' Tentardini); Carlini, Vazquez (80' Curiale). A disp.: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Monterisi, Cinelli, Ortisi. All. Calabro.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Zanchi; Provenzano, Maldonado (81' Izco), Greco (56' Rosaia); Piccolo (65' Biondi), Moro (81' Sipos), Russini (73' Russotto). A disp.: Stancampiano, Albertini, Claiton, Pinto, Pino, Ropolo, Cataldi. All. Baldini.

ARBITRO: Di Graci di Como (Miniutti-Caso)

MARCATORI: 10' Russini, 21' rig. Carlini

NOTE: Ammoniti: Scognamillo, Martinelli, Carlini, Cianci, Fazio, Tentardini, Curiale (CZ), Provenzano, Russini, Ercolani, Biondi (CT)