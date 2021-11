Sabatini: “Tacopina non ha preso il Catania? Non è occasione persa”

L'ex ds rosanero ha detto la sua sul nuovo proprietario della SPAL

Il presidente della SPAL Joe Tacopina recentemente ha definito Walter Sabatini il migliore direttore sportivo del mondo. Un apprezzamento che ha fatto piacere all'ex ds del Palermo, della Roma e del Bologna. Questa la risposta ai microfoni di Mediagol.it di Sabatini: "Joe ha buon gusto. Il suo interessamento per Palermo e Catania poi non concretizzatosi? Le cose che non si realizzano, evidentemente, non possono essere considerate occasioni perse perché quello che bisogna valutare è quello che c'è e non quello che sarebbe potuto essere; ci vuole realismo e concretezza nel calcio e nella vita in generale”.