San Luca-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14:30 per la sfida del campionato di Serie D.

Redazione ITASportPress

San Luca-Catania si sfidano oggi, domenica 15 gennaio alle ore 14:30 allo stadio "Giuseppe Raffaele Macrì" di Locri per la diciannovesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

San Luca-Catania, le ultime 45 punti all'attivo per il Cataniadi mister Ferraro, solo 17 per i padroni di casa del San Luca che non vivono un momento tranquillo. Il tecnico della capolista, però, non si fida dei rivali e in conferenza stampa ha avvisato: "Affronteremo una squadra agguerrita che gioca in casa e cerca punti per salvarsi ma noi dobbiamo pensare a noi stessi: massima grinta, massima determinazione e le migliori giocate, avremo al nostro fianco tanti tifosi del Catania".

Migliore formazione possibile quindi per entrambe le squadre a caccia di punti importanti seppur per motivazioni e ambizioni differenti.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra San Luca e Catania si giocherà, come detto, oggi 15 gennaio 2023 alle ore 14:30. La sfida potrà essere vista non solo allo stadio ma acnhe in tv.

Per tutti colori che non potranno assistere dal vivo alla partita di campionato tra le due formazioni ci sarà la possibilità di vedere tutto in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

SAN LUCA (4-3-3): Antonino; Murdaca, Ale, Fiumara, Batista; Spinaci, Raso, Carbone; Ayoub Hefiane, Reinero, Yakovlev.

CATANIA (4-3-3): Groaz, Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Boccia; Lodi, Rizzo, Palermo; Sarao, Chiarella, Russotto.