Sancataldese-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Sancataldese-Catania, le ultime

"Mi aspetto una partita difficile: il campo ha dimensioni un po’ più piccole e l’avversario è in salute ed in crescita, viene da sei risultati utili consecutivi e ha subito un solo gol in questi incontri. Noi abbiamo lavorato bene, con grande determinazione ed entusiasmo, vogliamo portare a casa altri tre punti. Turn over? Abbiamo avuto una settimana di tempo per prepararci, giocheranno i calciatori più in forma". Queste sono state le parole di mister Ferraroper il suo Catania. Ecco perché dovrebbero giocare in avanti Sarno, Sarao e De Luca anche se non è escluso l'impiego dall'inizio di Jefferson. Sulla corsia mancina di difesa potrebbe esserci spazio per Boccia.