Sancataldese-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Data per favorita in campionato in Serie D, il Catania punta a fare bene alla prima ufficiale. Lo ha detto apertamente anche il tecnico in conferenza stampa: "Cosa temo della Sancataldese? Temo quello che temo di tutte le squadre che ci affrontano. Loro vorranno fare bene contro di noi e daranno tutto. Noi, come squadra e società sappiamo che cosa ci aspetta. Ci vuole grande umiltà per domani e anche per tutto il campionato. Per noi c'è grande entusiamo e le prime partite devono essere un bel biglietto da visita. Se iniziamo bene diamo un bel messaggio e ci aiuterà nel proseguimento", sono state le parole del mister rossazzurro alla vigilia.