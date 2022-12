Santa Maria Cilento-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14:30 per la sedicesima giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Santa Maria Cilento-Catania si giocherà oggi, domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14:30 per il campionato di Serie D. Gara importante, valida per la sedicesima giornata, dove i padroni di casa non vorranno sfigurare contro la capolista che punta ad un ulteriore allungo in classifica.

Santa Maria Cilento-Catania, le ultime Padroni di casa che si trovano al quindicesimo posto in classifica, ma con 14 punti e una gara da recuperare. La squadra di mister Francesco Di Gaetano è reduce dalla sconfitta contro la Vibonese per 3-1 nell'ultimo turno. Per quanto riguarda il Catania di Giovanni Ferraro poco da dire: vetta della classifica e attualmente ancora imbattuti. La formazione etnea ha vinto per 1-0 al Massimino l'ultima gara giocata contro il Real Aversa grazie alla rete di Rapisarda, oggi out dai convocati (Qui, tutti i convocati del Catania)

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra la Polisportiva Santa Maria Cilento e il Catania si giocherà, come detto, oggi domenica 18 dicembre. La sfida potrà essere seguita in diretta TV e in chiaro dai residenti in Sicilia su Telecolor, emittente locale che ha acquisito i diritti di tutte le gare dei rossazzurri.

Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre grazie a Telecolor: bisognerà collegarsi al sito della piattaforma e acquistare il singolo evento.

Di seguito le probabili formazioni:

SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Grieco; Campanella, Diop, Ferrante; Coulibaly, Pane, Ventura, Maio, Morlando; Bonanno, Tandara.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Boccia, Somma, Lorenzini, Castellini; Lodi, Rizzo, Vitale; Sarno, Russotto, Jefferson.