Sant’Agata-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questo pomeriggio alle 15 per il campionato di Serie D.

Redazione ITASportPress

Sant'Agata-Catania si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 allo stadio "Biagio Fresina" per il match valevole per la ventiseiesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Gara molto importante tra la terza in classifica e la capolista.

Sant'Agata-Catania, le ultime "Stiamo bene e siamo concentrati, giochiamo contro una squadra che sta facendo un grande campionato ma abbiamo un obiettivo ben chiaro: disputare al meglio nove finali e conquistare il maggior numero di vittorie". Sono state queste le parole nelle ore di vigilia del mister del CataniaFerraro verso la gara in trasferta contro il Sant'Agata. Da capire chi verrà schierato dal tecnico che potrebbe affidarsi a Bethers in porta; Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini in difesa; Rizzo, Lodi e Vitale a centrocampo; Chiarella, Sarao e De Luca in avanti.

Nel Sant'Agata dovrebbe esserci Curtosi a difesa dei pali. Poi difesa a tre, così come il tridente offensivo Vitale, Cicirello e Bonfiglio. In quattro in mezzo al campo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Sant'Agata e Catania si gioca, come detto, oggi domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 e andrà in scena allo stadio "Biagio Fresina". Gli appassionati che non potranno assistere alla gara dal vivo potranno farlo in tv e in streaming.

Infatti, la sfida tra Città di Sant’Agata e Catania sarà visibile in chiaro ed in esclusiva TV su Telecolor ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

Sant'Agata (3-4-3): Curtosi; Duli, Casella, Brunetti; Morleo, Squillace, Calafiore, Marcellino; Vitale, Cicirello, Bonfiglio.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao,De Luca.