Sarà un Catania d’attacco e il bomber è in partenza da Perugia

Ha posto la bandierina negli ultimi trenta metri. Sarà un Catania d’attacco, che ripartirà dal 4-2-3-1, un modulo che piace al ds Antonello Laneri. Giovanni Ferraro ha abbandonato la vecchia via del 4-3-1-2 mutando il suo assetto principale del progetto tecnico. Il mister dovrà prendere il pallottoliere e contare i gol che faranno i suoi attaccanti Sarao, De Luca, Giovinco e Russotto. Il tecnico martella sin dal primo giorno i suoi uomini. Costruisce soluzioni, il tecnico, in quel laboratorio a cielo aperto che è il campo di allenamento di Ragalna. Immagina variabili, prova e riprova, perché il Catania di Ferraro atto primo partirà all’attacco per vincere il campionato. La priorità del mister ex Giugliano è la produttività, del resto il campionato di Serie D si vince con gli attaccanti over. Se la difesa offrirà solidi e ottimi riferimenti non ci sarà trippa per gatti. Vero Trapani? In attesa di vedere i primi segnali nelle amichevoli già i tifosi sognano.