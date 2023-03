Sarao, l’agente: “In C sarebbe molto utile al Catania. C’è accordo ma…”

Sono 7 finora le reti realizzate dall'attaccante del CataniaManuel Sarao in Serie D. L'ex Gubbio è stato sicuramente uno dei protagonisti della cavalcata vincente della squadra di mister Giovanni Ferrero che ha conquistato la promozione con sei giornate di anticipo. Sarao con 26 presenze e 3 assist è stato un elemento cardine dello scacchiere di Ferraro essendo riuscito anche a far esprimere bene la squadra. Il futuro è tutto da scrivere ma in Serie C potrebbe starci bene il classe '89. L'agente Giovanni Tateo ai microfoni di Itasportpress.it lo conferma: "C'è da tempo un accordo verbale con la dirigenza del Catania anche sulla parte economica per la prossima stagione. Se il Catania mantiene la parola Sarao resta in maglia rossazzurra diversamente non ho problemi a portarlo altrove visto che è molto forte per la terza serie professionistica. Uno come lui in C a Catania ci sta alla grande anche perchè Manuel è ben voluto dai tifosi e vorrebbe rimanerci alle pendici dell'Etna. Dovrebbe essere confermato a Catania anche Alessandro Russotto ma per entrambi i miei calciatori rossazzurri bisogna mettere nero su bianco nei prossimi giorni".