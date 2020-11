Scialbo Catania fermato dalla Turris

Nel match della 11.ma giornata di Serie C, il Catania allo stadio ‘Nobile’ di Lentini ha pareggiato con il risultato di 0-0 contro la matricola Turris. Primo tempo deludente della squadra etnea mai capace di mettere pressione alla Turris che con veloci ripartenze ha anche provato la conclusione a rete. Troppo macchinosa la manovra etnea contro un avversario scorbutico che ha puntato sul dinamismo. Nella ripresa ospiti più reattivi e Catania che non è mai riuscito a mantenere un predominio territoriale. Ne è scaturito un secondo tempo ancora opaco per i padroni di casa che non si sono quasi mai resi pericolosi e il pari a reti bianche è stato inevitabile. Passo indietro per il Catania dopo il successo contro la Vibonese.

IL TABELLINO

Catania-Turris 0-0

CATANIA (3-5-2): Martinez; Silvestri, Claiton, Zanchi (71′ Noce); Albertini (62′ Calapai), Welbeck, Maldonado (81′ Piovanello), Biondi, Pinto (62′ Izco); Reginaldo, Pecorino (71′ Sarao). A disp.: Confente, Della Valle, Panebianco, Rosaia, Vrikkis, Emmausso. All. Cristaldi (Raffaele squalificato).

TURRIS (3-4-2-1): Abagnale; Lorenzini, Di Nunzio, Rainone, Loreto; Da Dalt, Tascone (83′ D’Ignazio), Franco, Esempio; Romano (67′ Fabiano), Giannone (56′ Longo); Pandolfi. A disp.: Lonoce, Barone, D’Oriano, Lame, Loreto, Marchese, Alma, Sandomenico. All. Fabiano.

ARBITRO: Angelucci di Foligno (Politi-Pintaudi).

NOTE: ammoniti Albertini, Da Dalt, Maldonado, Pandolfi, Longo.