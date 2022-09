Scibilia: “Per Catania ci sarò sempre e se in futuro…”

Dopo la nota del presidente del Catania Ssd Ross Pelligra che ha annunciato la chiusura del rapporto con l'advisor Dante Scibilia, sono arrivate le parole del commercialista veneziano che ha parlato a Catania Today: "Chiaramente l'uscita del comunicato è stata concordata con il Catania. Ho avuto il privilegio di poter fare questa attività nel Catania Calcio e siamo riusciti a dare una speranza di un calcio diverso in città dopo anni di sofferenze. Ho avuto la fortuna di vivere qualcosa che molti dei miei colleghi difficilmente potranno vivere nella loro vita. La città, i tifosi, gli addetti ai lavori ma insomma un po' tutti a Catania mi hanno dimostrato in questi giorni e nel periodo in cui stavamo facendo l'operazione una riconoscenza genuina e profonda che mi ha colpito molto. Mi ha regalato una soddisfazione umana e professionale rara. Questo mi rimarrà per tutta la vita, per me è stato un grande privilegio poter vivere questa cosa".

Porta socchiusa - "Voglio ringraziare la società del Catania perché ha sposato un progetto ambizioso - prosegue Scibilia -, costoso, impegnativo e l'ha fatto con grande passione. Voglio ringraziare Vincenzo Grella che è un uomo di grande serietà e competenza che è sicuramente una garanzia del progetto. Voglio ringraziare i catanesi per il grande affetto, per la grande stima che hanno dimostrato nei miei confronti, per la riconoscenza, per le emozioni che mi hanno dato e per le opportunità che tutto questo ha generato. I ringraziamenti sono molto ampi. È chiaro che oggi si chiude un rapporto professionale perché il mio mandato si è andato ad esaurire. Ma in futuro se dovesse servire qualcosa io per Catania sarò sempre disponibile perché è una città che poi quando ci lavori o quando vivi l'esperienza che ho avuto rimane una sorta di magia in tutto quello che lo colleghi nel tempo. Quindi rimarrà sempre il desiderio e la voglia di interagire con questa città. Forza Catania - esclama in chiusura -. Mi auguro di vederlo il prima possibile nei campionati più importanti".