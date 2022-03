Segna Sipos e il Catania sbanca Avellino

I rossazzurri si rialzano dopo il ko col Foggia

Non sarà più tempo di parole, come ha sentenziato Francesco Baldini, ma riscatto e rivincita ci stanno bene in mezzo ai poderosi fatti mostrati dal Catania al Partenio-Lombardi di Avellino. La squadra etnea supera gli irpini con un bel gol di Sipos nella ripresa e si mette in scia play off. Trasferta, mon amour per gli etnei. Si giocasse sempre lontano da casa, il Catania sarebbe lanciassimo con 24 punti raccolti. La vittoria che aiuta a scordare la batosta di Foggia, riporta in alto il morale e ravviva il sogno play off, è meritata. La reazione del Catania c’è stata e l’atteggiamento sin dai primi minuti è stato coraggioso. Anche in dieci uomini per l’espulsione di Lorenzini, il Catania non si è smarrito rimanendo equilibrato e attento anche alle ripartenze. Catania che ha difeso con le unghie e con i denti il vantaggio portando a casa una bella vittoria. Per il rush finale, può contare anche su questo.