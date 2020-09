Serie C, bacino d’utenza: il Palermo vince il derby con il Catania ma ai tifosi interessa quello sul campo

Il 27 settembre scatterà il campionato di Serie C con grandi piazze e club blasonati pronti a sfidarsi. Ma il Palermo ha già vinto il campionato per bacino d’utenza, come riporta il Corriere dello Sport, un torneo che mette assieme la passione di quasi cinque milioni di persone e a fare la differenza è proprio il club rosanero che vuole conquistare anche il pass per la Serie B al primo affondo. Il Palermo infatti, nella classifica stilata per grandezza della città d’appartenenza, svetta su tutte le altre compagini di Serie C con i suoi 650 mila abitanti ma il numero di abbonati da record nella passata stagione in Serie D aveva già fatto registrare medie da categorie nettamente superiori. Numeri altissimi per Palermo, che stacca le seconde del doppio di abitanti, con Catania e Bari infatti che inseguono a più di 300 mila abitanti ma rimangono in scia anche Verona (che in C presenta la Virtus Verona), Livorno e Padova. I numeri, al di là dell’egemonia del Palermo, mostrano comunque come questa classifica legata al bacino d’utenza sarebbe superiore anche alla Serie B e se la giocherebbe con quella di Serie A, ad ulteriore conferma di come la Serie C quest’anno sarà più competitiva che mai.

IL DERBY CHE INTERESSA AI TIFOSI

Il derby tutto siciliano insomma tra Palermo e Catania almeno per bacino di utenza se lo aggiudica la compagine rosanero, ma quello vero che si disputerà sul campo al Cibali e al Barbera è quello che più interessa alle rispettive tifoserie.