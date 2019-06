Serie C, Catania depositata domanda di iscrizione al campionato

Il Catania ha completato la consegna della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2019-2020 depositando la domanda di ammissione al campionato, la fideiussione e gli assegni circolari relativi alla tassa di iscrizione direttamente presso la sede della Lega Pro (andavano depositati in originale entro oggi). Tutto il resto della documentazione era già stata depositata tramite PEC nei giorni scorsi ottemperando in anticipo a tutti gli adempimenti previsti dalle normative. A seguire le operazioni è stato l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco che si trova fuori sede e non in Sicilia. Il dirigente etneo adesso potrà passare alla fase successiva che prevede l’annuncio del nuovo allenatore. Fumata bianca prevista entro questa settimana.