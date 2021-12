Serie C, club in ansia: se Catania escluso ecco come cambierebbe la classifica

Se i rossazzurri fossero esclusi dalla Serie C, verrebbero azzerati gli incontri d’andata e l'unico match del girone di ritorno giocato il 22 dicembre

Il Catania come è ormai noto, è un club fallito dopo la decisione del Tribunale del capoluogo etneo arrivata a poche ore dal match con il Monopoli. Ma non tutto è perduto per lo storico sodalizio fondato nel 1946 visto che è stato autorizzato l’esercizio provvisorio, concesso fino al 2 gennaio. Ma per far continuare l'attività sportiva della squadra nel campionato di Serie C, è necessario che la proprietà della Sigi restituisca al Calcio Catania 600 mila euro assecondando la richiesta del Tribunale. C'è poco tempo e infatti in queste ore, nonostante le festività natalizie, i vertici della controllante del Catania Calcio si stanno confrontando con i legali e anche lunedì 27 dovrebbe esserci un ulteriore, forse definitivo, incontro per scegliere la strada da percorrere. Se non si verseranno i 600 mila euro sarà tutto finito ma anche la ventilata ipotesi di fare reclamo avverso alla sentenza del Tribunale potrebbe complicare le cose per il club rossazzurro sempre più a rischio esclusione.