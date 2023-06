Serie C, dove si vedranno le partite del Catania e il costo dell’abbonamento

Su DAZN puoi vedere tutte le partite del campionato di Serie C in streaming live e on demand, basta avere un dispositivo connesso a internet. Grazie al recente accordo di subdistribuzione siglato in Italia con Eleven Sports, infatti, tutte le partite del campionato di Serie C sono visibili sulla piattaforma Dazn. Eleven Sports, in Italia non sarà più disponibile a partire dal prossimo 24 Luglio 2023, per cui tutti i contenuti sportivi i cui diritti erano di Eleven continueranno ad essere visibili su DAZN. Per questo motivo, gli abbonati della piattaforma in chiusura possono usufruire di uno sconto sui piani Dazn Start o Dazn Standard. Rai Sport trasmetterà ogni lunedì sera una partita la settimana di Serie C mentre Sky Sport potrebbe decidere di fare come lo scorso anno con la diretta simultanea di alcune gare.