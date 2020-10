Serie C, Eleven Sports annuncia modifiche per evitare i disservizi

Dopo il monito del presidente della Lega Pro Ghirelli, Eleven Sports, la piattaforma online occupata nella trasmissione delle gare di Serie C, aggiorna i propri clienti delle novità apportate per il miglioramento del servizio con la seguente nota:

Cari tifosi,

È un privilegio portare nelle vostre case le partite della vostra squadra del cuore e vogliamo che il nostro servizio funzioni in maniera ottimale, per questo stiamo apportando alcune modifiche offrendovi più opzioni per la visione degli eventi.

Da questo weekend, infatti, amplieremo la nostra offerta rendendo disponibili tutti gli eventi live, oltre che su elevensports.it, anche tramite la piattaforma di streaming MyCujoo. Gli abbonati a Eleven potranno accedere senza costi ulteriori su MyCujoo con la stessa mail usata per acquistare l’abbonamento, usando la password ricevuta via mail da Eleven.

D’ora in poi, la decisione su come seguire i live dipenderà da te.

Se sei interessato alla Serie C clicca QUI.