L'ex calciatore e attuale allenatore Guseppe Galderisi ha parlato al quotidiano il Mattino dicendo la sua dopo la prima giornata di Serie C Girone C che ha visto la vittoria del Crotone e le sconfitte delle altre big del campionato: "Dopo una gara i giudizi non cambiano, credo Benevento, Avellino, Catania, Crotone per storia e blasone possono puntare alla promozione. Ovviamente ci sono gli outsider, nel torneo di C di sorprese ce ne sono sempre. L’Avellino resta tra le mi favorite, ma è il campo a giudicare».