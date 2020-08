Serie C Girone C, le panchine occupate e quelle ancora vuote e la data dei ritiri

La stagione calcistica in Serie C si è chiusa appena 20 giorni fa con la finale playoff vinta dalla Reggiana sul Bari e causa Covid il campionato 2020/21 partirà subito dopo la metà di settembre. Intanto molti dirigenti di club di terza serie sono già al lavoro e hanno fissato la data di inizio del ritiro. Alcune società in attesa di ripescaggio attendono di muoversi concretamente ma nel Girone C già si registrano i primi segnali positivi e anche gli allenatori sono stati ufficializzati. Questi i club che hanno già confermato l’allenatore e stabilito la data di inizio del ritiro.

