Serie C Girone C, risultati, marcatori e classifica

Si è conclusa la 19^ giornata del campionato di Serie C Girone C. Rinviata a data da destinarsi la partita Paganese-Catania per impraticabilità di campo. Vittoria oggi della Ternana passata a Viterbo e del Bari che ha travolto la Virtus al San Nicola. Il Palermo parte male e divide la posta in palio con il Teramo. Il Foggia non va oltre il pari a Bisceglie, Curcio sbaglia un calcio di rigore e regala il pari ai nerazzurri.

Questi i risultati e i marcatori:

Monopoli – Juve Stabia: 4 – 2

Marcatori: 5′ p.t. Orlando (J); 9′ p.t. Berardocco (J); 38′ p.t. Starita (M); 1′ s.t. Paolucci (M); 40′ s.t. Bunino (M); 50′ s.t. Starita (M)

Catanzaro – Potenza: 1 – 0

Marcatori: 49′ s.t. Curiale (C)

Palermo – Teramo: 1 – 1

Marcatori: 20′ p.t. Birligea (T), 30′ p.t. Lucca (P)

Bari – Virtus Francavilla: 4 – 1

Marcatori: 34′ p.t. Antenucci (B), 37′ p.t. Castorani (VF), 40′ p.t. Marras (B) su rigore, 9′ s.t. Marras (B), 23′ s.t. Antenucci (B)

Paganese – Catania: Rinviata per maltempo

Vibonese – Cavese: 1 – 1

Marcatori: 19′ p.t. Berardi (V), 21′ p.t. Bubas (C)

Viterbese – Ternana: 0 – 1

Marcatori: 40′ p.t. Furlan (T)

Bisceglie – Foggia: 0 – 0

Turris – Avellino: 0 – 2

Marcatori: 23′ p.t. Silvestri (A); 22′ s.t. Maniero (A)

Riposa: Casertana

La Classifica



Ternana 49

Bari 41

Avellino 34

Catanzaro * 31

Catania * 30

Teramo 29

Foggia 29

Turris 27

Palermo 25

Juve Stabia* 23

Vibonese 22

Virtus Francavilla 22

Casertana** 21

Monopoli 20

Viterbese * 18

Potenza 16

Bisceglie 15

Paganese * 12

Cavese 9

*(Una partita in meno)

Catania penalizzato di 2 punti; Trapani escluso