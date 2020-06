Serie C, il 30 giugno scattano i playoff. Questa la strada per la B (22 luglio)

La coppa Italia sollevata dalla Juventus ha anche definito la griglia dei playoff: bianconeri (decimi in campionato nel Girone A) guadagnano l’accesso agli spareggi insieme alle terze. Ricordiamo che hanno rinunciato cinque squadre (avranno solo lo 0-3 a tavolino): Pontedera, Arezzo e Pro Patria (girone A), Modena e Piacenza (girone B). Ecco dunque il programma delle sfide che dovranno decidere la quarta squadra promossa in Serie B.

FASE A GIRONI – Primo turno (martedì 30): in caso di parità al 90′ passa la squadra meglio piazzata (ossia quella che gioca in casa).

GIRONE A – Alessandria-Pro Patria 3-0 a tavolino, Siena-Arezzo 3-0 a tavolino, Novara-AlbinoLeffe.

GIRONE B – Padova-Sambenedettese (ore 20.45, diretta su Rai Sport), Feralpisalò-Modena 3-0 a tavolino, Piacenza-Triestina 0-3 a tavolino. GIRONE C – Ternana-Avellino, Catania-Francavilla, Catanzaro-Teramo.

FASE A GIRONI – Secondo turno (domenica 5 luglio): in caso di parità al 90′ passa la squadra meglio piazzata (ossia quella che gioca in casa).

GIRONE A – Pontedera (quarto)-vincente di Novara/AlbinoLeffe sarà 0-3 a tavolino, Alessandria-Siena.

GIRONE B – Il Sudtirol (quarto) e l’altra qualificata meglio piazzata (Padova, se vince, o Feralpisalò) giocano in casa contro le altre due qualificate (le migliori contro le peggiori).

GIRONE C – Il Potenza (quarto) e l’altra qualificata meglio piazzata giocano in casa contro le altre due qualificate (le migliori contro le peggiori).

FASE NAZIONALE – Primo turno (giovedì 9 luglio): in caso di parità al 90′ passa la squadra meglio piazzata (ossia quella che gioca in casa). Le tre terze (Renate, Carpi e Monopoli), più la Juventus U23 e la meglio piazzata tra le sei qualificate dalla fase a gironi ricevono le altre cinque qualificate (accoppiamenti per sorteggio).

FASE NAZIONALE – Secondo turno (lunedì 13 luglio): in caso di parità al 90′ passa la squadra meglio piazzata (ossia quella che gioca in casa). Le tre seconde (Carrarese, Reggiana e Bari) e la meglio piazzata tra le cinque qualificate dalla fase a gironi ricevono le altre quattro qualificate (accoppiamenti per sorteggio).