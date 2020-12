Serie C, la Ternana allunga sul Bari. Risultati, tabellini e classifica

Il Girone C di Serie C è sempre più a tinte rossoverdi. La Ternana infatti con un gol di Laverone al 90’ ha ottenuto l’undicesimo successo consecutivo allungando sul Bari fermato in casa dalla Vibonese sullo 0-0. Adesso i punti di distacco dal primo posto sono diventati nove, pur con una partita in meno. Pugliesi spuntati e anche sfortunati visto che Marson ha parato un rigore ad Antenucci al 13’ del secondo tempo. Il Teramo non accorcia sul Bari non andando oltre l’1-1 con la Turris. In trasferta colpo del Catanzaro (1-3) a Bisceglie e del Catania (serie utile di sei partite) che passa a Viterbo (2-1) con un rigore al 93′ di Sarao. Ride anche l’altra siciliana, il Palermo che batte la Casertana con i gol di Rauti e Lucca (40 anni in due). Per le zone alte bene il Foggia di Marchionni, alla terza gioia consecutiva: a Monopoli (2-3) decisivo Garofalo allo scadere, con i quattro gol precedenti (doppietta di Curcio) arrivati tutti prima dell’intervallo. Per Scienza terzo ko di fila. Zero a zero senza sussulti tra Cavese e Francavilla.

Questi i tabellini, i risultati e la classifica:

Avellino – Ternana 1-2

9’ Vantaggiato (Trn), 38’ Aloi (Ave), 90′ Laverone (Trn)

Avellino (4-4-2): Pane; Ciancio, Rocchi, Dossena, L. Silvestri; Adamo, D’Angelo (75′ M. Silvestri), Aloi, Tito (74′ Burgio); Fella (72′ Bernardotto), Santaniello (63′ Maniero)

A disp.: Leone, Pizzella, Nikolic, Rizzo, Rocchi

All.: Braglia

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Russo, Boben, Salzano; Damian, Proietti (79′ Bergamelli); Partipilo (83′ Peralta), Palumbo (69′ Falletti), Furlan (79′ Paghera); Vantaggiato (68′ Raicevic)

A disp.: Vitali, Ndir, Torromino, Ferrante, Onesti

All.: Lucarelli

Note – Ammoniti: Dossena per l’Avellino; Proietti, Boben e Laverone per la Ternana.

Bari-Vibonese 0-0

Bari (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato (72′ D’Ursi), Maita, De Risio (46′ Lollo), D’Orazio; Marras (82′ Simeri), Antenucci, Montalto (72′ Candellone)

A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Hamlili, Corsinelli, Celiento, Andreoni

All.: Auteri

Vibonese (3-4-1-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Laaribi, Rasi; Berardi (82′ Parigi); Plescia (82′ Spina), Statella

A disp.: Mengoni, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Montagno Grillo, Riga, Vitiello

All.: Galfano

Note – Ammoniti: De Risio, Ciofani, Di Cesare, Lollo e Sabbione per il Bari; Laaribi, Tumbarello, Rasi, Marson e Statella per la Vibonese. Espulsi Montalto e Sabbione per il Bari, rispettivamente dalla panchina per rosso diretto ed in campo per somma di cartellini gialli.

Bisceglie – Catanzaro 1-3

12′ rig. Cittadino (Bis), 38′ Di Massimo (Cat), 48′ Contessa (Cat), 62′ Evacuo (Cat)

Bisceglie (4-3-3): Spurio; Pelliccia (76′ Makota), Vona, Altobello, Giron; Maimone (76′ Priola), Cittadino, Zagaria (69′ Casella); Mansour (68′ Vitale), Musso, Sartore (68′ Padulano)

A disp.: Russo, De Marino, Rocco, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauri

All.: Ricchetti (Bucaro squalificato)

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Pinna, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna (86′ Altobelli), Corapi, Contessa; Carlini (82′ Risolo); Evacuo (69′ Di Piazza), Di Massimo (70′ Curiale)

A disp.: Iannì, Di Gennaro, Salines, Urso, Riggio, Evans, Furina

All.: Calabro

Note – Ammoniti: Cittadino, Altobello e Zagaria per il Bisceglie; Martinelli per il Catanzaro. Espulso: Martinelli per il Catanzaro per somma di cartellini gialli.

Cavese – Virtus Francavilla 0-0

Cavese (4-3-3): Russo; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro (86′ Ricchi); Matera, Pompetti (75′ Lulli), Esposito; Senesi (64′ Vivacqua), Germinale (87′ De Rosa), Russotto

A disp.: Bisogno, Favasuli, De Paoli, Onisa, Marzupio, Montaperto, Cannistrà, Nunziante

All.: Maiuri

Virtus Francavilla (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi (12′ Sparandeo), Caporale; Giannotti, Franco, Castorani (82′ Tchetchoua), Di Cosmo, Nunzella (83′ Zenuni); Puntoriere (76′ Carella), Vazquez

A disp.: Costa, Sarcinella, Celli, Mastropietro, Vuglia, Calcagno, Magnavita

All.: Trocini

Note – Ammoniti: Esposito e Russotto per la Cavese; Carella, Delvino, Zenuni e Crispino per la Virtus Francavilla.

Juve Stabia – Potenza 2-0

32′ Orlando (JvS), 78′ Bubas (JvS)

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Scaccabarozzi, Codromaz, Troest, Allievi; Bovo, Berardocco, Vallocchia; Fantacci (84′ Golfo, 91′ Guarracino), Romero (69′ Ripa), Orlando (69′ Bubas)

A disp.: Lazzari, Russo, Bentivegna, Volpicelli, Oliva

All.: Padalino

Potenza (3-4-2-1): Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola (51′ Viteritti), Sandri (78′ Iuliano), Panico; Compagnon, Ricci; Cianci (57′ Volpe)

A disp.: Santopadre, Brescia, Lauro, Iacullo, Nigro, Fontana, Di Somma, Spedalieri, Lorusso

All.: Capuano

Note – Ammoniti: Troest e Ripa per la Juve Stabia; Coppola, Sandri, Viteritti e Zampa per il Potenza.

Monopoli – Foggia 2-3

5’ e 43’ rig. Curcio (Fog), 15’ rig. Mercadante (Mon), 30’ Samele (Mon), 86’ Garofalo (Fog)

Monopoli (3-5-2): Menegatti (46’ Pozzer); Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer (82’ Arena), Lombardo, Vassallo (64’ Guiebre), Paolucci, Zambataro; Samele (64’ Santoro), Starita (76’ Marilungo)

A disp.: Oliveto, Bastrini, Fusco, Arlotti, Antonacci, Nina, Rimoli

All.: Scienza

Foggia (3-5-1-1): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Kalombo (63’ Di Masi), Vitale (76’ Garofalo), Salvi (76’ Morrone), Rocca, Di Jenno; Curcio (85’ Baldé), D’Andrea (76’ Dell’Agnello)

A disp.: Vitali, Galeotafiore, Germinio, Raggio Garibaldi, Lucarelli, Aramini, Pompa

All.: Marchionni

Note – Ammoniti: Paolucci, Samele ed Arena per il Monopoli; Del Prete e Salvi per il Foggia. Espulso: Arena per il Monopoli, per somma di cartellini gialli.

Palermo – Casertana 2-0

20′ Rauti (Pal), 71′ Lucca (Pal)

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (74′ Doda), Somma, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer (45′ Broh); Kanouté, Rauti (78′ Lancini), Valente; Lucca (89′ Santana)

A disp.: Fallani, Matranga, Floriano, Martin, Silipo, Peretti

All.: Boscaglia

Casertana (4-5-1): Avella; Polito (69′ Setola), Ciriello, Buschiazzo, Valeau; Varesanovic, Izzillo, Santoro, Bordin (55′ Matese), Origlia (80′ Fedato); Castaldo (70′ De Sarlo)

A disp.: Dekic, De Lucia

All.: Guidi

Note – Ammoniti: Palazzi, Odjer, Marconi, Luperini e Doda per il Palermo; Origlia per la Casertana. Espulsi: Marconi per il Palermo e Buschiazzo per la Casertana, entrambi per roso diretto.

Turris – Teramo 1-1

19’ Santoro (Ter), 70′ Giannone (Tur)

Turris (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio (64′ D’Ignazio), Lorenzini; Fabiano, Tascone (64′ Signorelli), Franco (77′ Romano), Da Dalt; Giannone (87′ Marchese); Pandolfi, Longo (77′ Lame)

A disp.: Barone, D’Alessandro, Loreto, Sandomenico, Esposito, Alma, Brandi

All.: Fabiano

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Soprano, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro (61′ Mungo); Ilari, Bombagi (82′ Gerbi), Costa Ferreira (90′ Cappa); Bunino (61′ Viero)

A disp.: D’Egidio, Pinzauti, Di Francesco, Celentano, Birligea, Di Matteo

All.: Paci

Note – Ammoniti: Di Nunzio e Tascone per la Turris; Bombagi, Iotti e Gerbi per il Teramo.

Viterbese – Catania 1-2

54′ Bezziccheri (Vit), 79′ Pecorino (Cat), 90’+4 Sarao (Cat)

Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbendé, Markic, Urso (46′ Falbo); Salandria, Bensaja, Palermo (86′ Besea); Bezziccheri (74′ Ferrani), Rossi (74′ Cappelluzzo), Simonelli (90′ Galardi)

A disp.: Maraolo, De Santis, Bianchi, Sibilia, Menghi, De Falco, Calì

All.: Taurino

Catania (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Albertini (68′ Calapai), Izco (60′ Sarao), Maldonado, Rosaia, Pinto (59′ Biondi); Pecorino, Piccolo

A disp.: Martinez, Claiton, Dall’Oglio, Panebianco, Piovanello, Gatto, Manneh, Vrikkis

All.: Raffaele

Note – Ammoniti: Simonelli, Markic e Besea per la Viterbese; Maldonado, Rosaia e Sarao per il Catania.

Ha riposato la Juve Stabia

Classifica dopo la 15^ giornata del campionato di Serie C girone C

39 – Ternana

30 – Bari*

26 – Teramo#

25 – Catanzaro#

24 – Foggia

23 – Catania# (-2)

21 – Avellino*#, Juve Stabia#, Turris#

19 – Palermo#

18 – Vibonese#

15 – Virtus Francavilla

13 – Monopoli*#

12 – Paganese#, Casertana*#

11 – Viterbese#

10 – Bisceglie*#, Potenza

7 – Cavese#

* – Una partita in meno

# – Ha già riposato