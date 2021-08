Serie C, Monopoli-Catania su Sky Sport

Il match si disputerà sabato prossimo alle 20.30

Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione per satellite e digitale terrestre del Campionato di Serie C per la stagione 2021/2022. Sky trasmetterà in diretta fino a 8 incontri per ogni giornata. I match saranno disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio, che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite di Serie A in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie B. Il match del Catania a Monopoli sarà trasmesso su Sky sul canale 255. Gli abbonati al pacchetto Sky Sport potranno seguire il match.