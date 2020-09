Serie C, oggi i calendari 2020/21. Come seguirli in tv e in streaming

Oggi a Firenze (ore 17, diretta su Rai Sport) sarà il giorno dei calendari di Serie C 2020/21. Gli appassionati potranno seguire il sorteggio dei calendari non soltanto in tv, ma anche in streaming: basterà infatti collegarsi al sito di Rai Sport attraverso dispositivi come pc, smartphone o tablet. Già decisi i tre gironi mentre è stato confermato che gli allenatori potranno operare i cinque cambi a partita come già accaduto per la serie A e forse anche in B (ne discuterà la prossima assemblea dei club).