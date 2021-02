Nuovo rinvio per Paganese-Catania per le condizioni pessime del campo. La Lega Pro ha comunicato il rinvio al 24 febbraio come si evince dalla nota. La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 272/DIV del 26.01.2021, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione: Paganese-Catania 24 febbraio ore 14.30.