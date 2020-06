Serie C, playoff senza diverse squadre ma il Catania c’è

E’ scaduto alle 19 il termine per rinunciare ai playoff. Hanno rinunciato a partecipare alla competizione di Serie C per il Girone A: Arezzo, il Pontedera, nel girone B Piacenza, Pro Patria, il Modena, in quello C la Vibonese. Il Catania come anticipato questa mattina da Itasportpress.it, c’è. Questo il comunicato del club rossazzurro: Il Calcio Catania rende noto di aver predisposto la ripresa dell’attività della prima squadra in vista della Fase Finale del Campionato Serie C 2019/20. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data del primo allenamento in funzione del primo turno della fase play-off del girone, in programma mercoledì 1° luglio.

COMUNICATO LEGA PRO

La Lega Pro comunica di aver ricevuto la rinuncia a partecipare ai play off, entro il termine di oggi alle ore 19 previsto dal CU 209 FIGC, dai seguenti club: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente di Coppa Italia.