Serie C, promozione in B: perchè Catania, Benevento, Avellino e Crotone dicono sì

Giorno 3 settembre si parte. Sarà un campionato avvincente e sicuramente incerto fino alla fine quello di Serie C. In modo particolare il girone meridionale con ben quattro squadre accreditate al salto di categoria. La retrocessa Benevento merita il posto in prima fila ma troverà tre squadre agguerrite come l'Avellino, il Catania e il Crotone che partono anche con il favore del pronostico per vincere il campionato senza passare dai micidiali playoff. Della quattro squadre big, due sole hanno proseguito all'insegna della continuità: il Crotone con il confermato tecnico Lamberto Zauli e l'Avellino con Massimo Rastelli. Catania e Benevento si sono affidate a due allenatori giovani e molto ambiziosi: etnei a Tabbiani, sanniti a Andreoletti.