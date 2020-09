Serie C, questi i tre possibili gironi

Mercoledì 16, può essere il giorno ideale per conoscere la nuova Lega Pro, quella 2020/2021. Si stilerà il calendario e si conosceranno i tre gironi di Lega Pro. La giustizia sportiva ha emesso il suo verdetto decretando la retrocessione del Picerno in serie D insieme al Bitonto per una combine che si sarebbe consumata nel Campionato nazionale dilettanti 2019/2020. Al netto di ulteriori strascichi legali il Foggia torna in Lega Pro ,e insieme ai satanelli anche un’altra formazione tra Bisceglie e Rende. Manca solo l’ufficialità da parte della Figc che è attesa comunque a breve. Le uniche squadre che al momento non sanno se finiranno nel girone meridionale o nel raggruppamento nord-orientale sono quelle umbre ma c’è già una indiscrezione importante. Questi allora i possibili gironi:

