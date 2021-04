Serie C, risultati, marcatori, classifica e prossimo turno

Si sono giocate quest’oggi le partite della 35^ giornata di campionato di Serie C Girone C. Questi i risultati e i marcatori:

AVELLINO-BARI 1-0

84′ Fella (A)

BISCEGLIE-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

28′ Mansour (B)

CATANIA-POTENZA 5-2

3′ Baclet (P), 21′ Di Piazza (C), 45′ Calapai (C), 56′ Di Piazza (C), 59′ Sandri (P), 68′ Russotto (C), 92′ Zanchi (C)

CAVESE-TERAMO 1-0

23′ Matino (C)

JUVE STABIA-CATANZARO rinviata al 21/04 ore 15

MONOPOLI-PAGANESE 3-1

11′ Guiebre (M), 32′ Piccinni (M), 42′ rig. Diop (P), 54′ De Paoli (M)

PALERMO-VIBONESE 0-0

TURRIS-TERNANA 0-1

79′ Vantaggiato (Te)

VITERBESE-CASERTANA 12/04 ore 21

Ha riposato: FOGGIA

Classifica

TERNANA 87

AVELLINO 66

BARI 59

CATANZARO* 58

CATANIA° 55

JUVE STABIA* 52

FOGGIA** 47

TERAMO 45

PALERMO* 43

CASERTANA** 41

MONOPOLI** 40

VIRTUS FRANCAVILLA 37

VITERBESE* 36

POTENZA 35

TURRIS 35

VIBONESE 32

BISCEGLIE 27

PAGANESE 27

CAVESE 19

** 2 gare da recuperare

* 1 gara da recuperare

° 2 punti di penalizzazione