Sigi, Palma: “Catania ha bisogno di un investitore per sopravvivere”

Un socio della Sigi ha parlato della trattativa con Tacopina

Giovanni Palma socio della Sigi ha parlato ai microfoni di Telecolor della situazione societaria del Calcio Catania e dell'operazione con Joe Tacopina: "Attendiamo un investitore che garantisca al Catania la sopravvivenza. La Sigi deve fare le cose al di là del nuovo investitore e andiamo avanti con le nostre forze, è dura ma ci stiamo lavorando. Ci vogliono capitali per sopravvivere che il Catania non ha. La società è stata portata avanti con sacrifici finora. Non abbiamo noi rotto il contratto con Tacopina ma volevamo la chiusura. Adesso valuteremo l'offerta dell'avvocato italoamericano ma l'apertura c'è anche a qualsiasi altro investitore che abbia un progetto sano e pulito. Siamo disposti a restare e non vogliamo pensare di prendere la borsa e scappare".