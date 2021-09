Simeri al 94′ punisce un Catania assai prudente che si è svegliato tardi

Terza sconfitta in campionato per il Catania di Baldini contro un Bari nettamente superiore

Il Bari vince a Catania per 2-1 e lo fa in pieno recupero con un gol di Simeri che capitalizza un gravissimo errore difensivo di Monteagudo. I pugliesi per occasioni create hanno meritato la vittoria anche se il Catania visto dal 65' sembrava essere rientrato in partita dopo aver subito gli avversari per più di un'ora. Troppo rinunciatario il gioco di Baldini che ha scelto un assetto prudente. Quando il Catania si è svegliato ha pareggiato e giocato anche meglio. Purtroppo per gli etnei, la maggiore qualità ha premiato i pugliesi. Impalpabile la prova di Sipos e assai deludente il pacchetto difensivo etneo. La classifica per il Catania si fa preoccupante mentre il Bari si spinge in alto.