Sorrento, Maiuri: “Affrontare il Catania in uno stadio glorioso è bello”

Il tecnico del Sorrento, Vincenzo Maiuri ha festeggiato il giusto la promozione in C ma da martedì si è messo al lavoro per il match di domani a Catania, in vista del quale ha rilasciato una breve dichiarazione: “Vogliamo ben figurare e per questo ci siamo allenati bene - ha detto il tecnico rossonero -. Quando indossi la maglia del Sorrento devi sempre onorarla come questi ragazzi hanno fatto fin dal primo giorno e quindi giocheremo al massimo questa poule scudetto. Sarà bello confrontarsi con un'avversaria forte e farlo in uno stadio glorioso; sarà un antipasto di quello che attende il Sorrento in C”.