Spal, congratulazioni a Tacopina da tutta Italia. Catania c’è con due della Sigi

Da ieri è Tacopina il nuovo presidente del club estense

L'approccio con la nuova piazza è stato buono. Joe Tacopina da ieri nuovo proprietario spallino ha mostrato apertura comunicativa e concretezza in conferenza e stampa e tifosi del club di Ferrara hanno apprezzato il nuovo patron biancoazzurro. "Il mio obiettivo è quello di riportare la Spal in serie A, dove merita di stare, nel giro di due o tre anni, ma saremo competitivi già da subito, lo prometto a questi meravigliosi tifosi che sono tra i più leali e speciali d'Italia, lavorerò giorno e notte per questo, metterò il 110% in questa missione". Così il neo presidente della Spal, Joe Tacopina, dopo aver rilevato il club dalla famiglia Colombarini che lo ha gestito per otto anni portandolo dalla serie C alla serie A.