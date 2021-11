Spolli: “Ecco perchè il Catania dei record vinceva sempre in A”

L'ex difensore ha giocato in Serie A anche con Roma e Genoa

Nicolas Spolli appesi gli scarpini al chiodo si è messo a girare l'Italia per scoprire talenti per conto di una agenzia milanese. L'ex difensore del Catania ha ricordi bellissimi della sua esperienza alle pendici dell'Etna che ha rivelato a grandhotelcalciomercato.com: "Al Catania si parlava quasi più in spagnolo che in italiano. Davanti avevamo Bergessio, con Papu Gomez e Pitu Barrientos sulle fasce. Di quella squadra ho un ricordo bellissimo: abbiamo fatto delle annate incredibili. Non era una squadra a lottare contro tutti, ma una città intera. A cui sono rimasto legatissimo".