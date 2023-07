Sta nascendo un Catania alla Laneri. Le ultime mosse di mercato per la B

Il presidente Rosario Pelligra ha puntato nuovamente sul direttore sportivo, Antonello Laneri, affidandogli per il secondo anno consecutivo il compito di ricostruire la squadra partendo dalle fondamenta. L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere in campo e nei bilanci seguendo vie alternative e più coraggiose. Un po’ la formula sperimentata con successo tanti anni fa a Siracusa dall’esperto direttore sportivo. “Il mio sogno? Portare il Siracusa in Serie B…”. Fu di parola Laneri. Nella stagione 2011/12 la squadra di Andrea Sottil senza i cinque punti di penalizzazione avrebbe vinto il campionato di Serie C. Laneri costruì un undici formidabile acquistando in estate Davide Baiocco e Marco Mancosu e poi a gennaio Massimo Coda dal Bologna, l’attaccante che ha trascinato il Genoa di Gilardino in A. Adesso Laneri vuole portare il Catania in Serie B. Un obiettivo della società che si è affidata al profeta del mercato rossazzurro sapendo che sulla eventuale promozione in B ci sarà inciso il suo nome come in quella della stagione appena conclusa in Serie D. Laneri è un uomo di campo, capace di lavorare a fari spenti, senza bisogno delle luci della ribalta.