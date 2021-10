Tacopina a ISP: “Mio cuore e preghiere sono per Catania e la sua fantastica gente”

Messaggio di solidarietà di Joe Tacopina a tutta la gente di Catania colpita dall'alluvione

Joe Tacopina non dimentica Catania e i tifosi del club etneo, nonostante il suo nuovo progetto calcistico si chiama Spal. L'avvocato italoamericano tramite Itasportpress.it ha voluto dedicare un messaggio alla città colpita dall'alluvione. "Sono sconvolto da quello che ho visto in tv. Il mio cuore e le mie preghiere sono per la meravigliosa città e gente di Catania dove ho molti amici e persone a cui tengo. Sono con voi. Mando un forte abbraccio a tutta la comunità e ai tifosi rossazzurri".