Tacopina a ISP: “SIGI metta i soldi come ho fatto io per il Catania”

Dura replica affidata a Itasportpress di Joe Tacopina al socio della SIGI

Le parole del socio della SIGI Nuccio La Ferlita hanno fatto rumore oggi a Catania. Un fulmine a ciel sereno visto che l'imprenditore catanese ha attaccato tutti anche i tifosi, definiti ingenerosi, che poi hanno replicato sui social. Preso di mira da La Ferlita anche Joe Tacopina che ai microfoni di Itasportpress ha voluto replicare. "Ancora bugie dicono questi. Loro sono i proprietari del club e loro devono dare prova di avere soldi, non io. Comunque, ho già dimostrato di avere disponibilità di fondi visto che ho preso la SPAL. Ma poi questi della SIGi dimenticano che ho dato 650 mila euro, letteralmente buttati nel cestino. Ma l'ho fatto per salvare il Catania e di questo ne sono orgoglioso. Che stessero zitti e fossero un po’ più grati. E poi la smettano di chiedere soldi a tutti, inclusi quei passionali tifosi rossazzurri che hanno versato di tasca. Piuttosto mettano i propri soldi per una volta, sono loro i proprietari del Catania o no?".