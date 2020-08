Tacopina: “Catania con grande storia e grandi tifosi. Gli impianti sportivi non sono tanto diversi da quelli del Real Madrid…”

“Ho un forte interesse per il Catania”, così Joe Tacopina ai microfoni di Gianlucadimarzio.com in merito alla società etnea. Dal Nord al Sud d’Italia, l’imprenditore italoamericano si prepara per una nuova esperienza nel mondo del calcio.

Tacopina: “Catania con grande storia e grandi tifosi”

“Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi”, ha raccontato Tacopina in merito allo stato della trattativa con l’attuale proprietà rossazzurra. “Ho origini siciliane da parte di madre, non lontano da lì. La storia del Catania è notevole. E soprattutto c’è un bacino di tifosi caldissimi: il dodicesimo in Italia nonostante la Serie C. Poi le strutture di allenamento sono di livello mondiale. Ho ottimi rapporti con Florentino Perez, che di recente mi ha mostrato i nuovi impianti del Real Madrid. Spettacolari. Ma non così diversi da quanto ho visto a Catania“.

E ancora sul mondo Catania e il suo modo di vivere l’ambiente: “Rispetto a Venezia, a Catania cammino per le strade e la gente mi ferma già pregandomi di restare. È quel feeling che ho sentito anche a Roma e Bologna. Per fare l’incasso di una partita al Massimino, a Venezia ce ne vogliono quattro. Davvero si tratta di un altro pianeta”.

