Catania, Tacopina a ISP: “Vogliamo tornare subito in Serie B. De Rossi futuro dirigente”

Joe Tacopina è intervenuto in diretta streaming sul canale Facebook di Itasportpress per parlare del suo futuro da presidente del Catania: “Il Catania sarà la mia quarta squadra ed è tardi per avere paura. Ho paura di altre cose, non di questo. Per venire a Catania mi hanno spinto passione e sentimento, servirà attenzione anche dal punto di vista finanziario. Riuscirò a mantenere la mia parola. non ho uno slogan ma voglio dire ai tifosi di essere pronti per questo viaggio che si preannuncia positivo. Servirà tempo, dovrò familiarizzare con l’ambiente. La squadra è forte sia tecnicamente che mentalmente. La nostra intenzione è quella di andare subito in Serie B, ma sappiamo che Catania merita la A e faremo di tutto per tornarci. Mercato? Stiamo pensando a tre calciatori ma non voglio fare i nomi. L’elefante è il simbolo della città, non ho intenzione di cambiare lo stemma del Catania. Palermo? Io conosco solo Catania. Gli investitori americani hanno voglia di esportare il loro modo di lavorare in Italia. Sinergie con altri club? Intanto dobbiamo pensare a ricostruire il Catania, poi valuteremo in futuro”. Poi Tacopina ha parlato di Gigi Buffon e Daniele De Rossi. “Sono i migliori miei amici qui in Italia. Con l’ex della Roma ci ho parlato poche settimane e mi piacerebbe che potesse lavorare con me. Sarebbe un ottimo dirigente”.