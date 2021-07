Tacopina: “Con la Spal trattativa chiusa ma mio cuore batte per il Catania”

L'avvocato torna ancora sulla vicenda Catania

Joe Tacopina non dimentica ancora Catania e quella trattativa non andata in porto per acquisire il club rossazzurro. Il prossimo presidente della Spal al quotidiano La Sicilia ha rilasciato altre dichiarazioni al miele per la tifoseria rossazzurra a poche ore dalla firma del preliminare per acquistare il club di Ferrara che avverrà il 7 luglio: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo acquistare il Catania ma purtroppo non ho avuto garanzie sulla riduzione del debito così come mi era stato garantito. Amo la Sicilia e credo che anche i tifosi lo abbiano compreso ed è per questo motivo per cui faccio gli auguri al club rossazzurro di tornare presto in alto. Sono pure contento che gli 800 mila dollari da me versati siano serviti a un club che ha sostenitori unici, favolosi che mi hanno tanto commosso. I tifosi del Catania sono veramente grandiosi. Con la Spal la trattativa è quasi conclusa ma il mio cuore batte sempre per il Catania".