Tacopina è pronto per il Catania: “Firme nel weekend. Torre del Grifo sarà gioiello del calcio italiano…”

Joe Tacopina è pronto a far suo il Catania. L’avvocato ed imprenditore statunitense ha annunciao ai microfoni di Goal.com, l’imminente firma per l’acquisizione del 100% della società etnea. Per la prima volta nella sua storia, il club rossazzurro avrà un patron straniero.

Catania, i progetti di Tacopina

Sulla formula di acquisizione del Catania dalla SIGI, Tacopina ha chiarito: “Abbiamo presentato tre offerte perchè volevamo dare alla SIGI la possibilità di scegliere quale accettare. Tra le tre proposte da noi eseguite, la SIGI ha scelto quella relativa alla cessione del 100%. A me va benissimo e attualmente stiamo trattando per questo. Penso che alcuni dei soci della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo progetto e me questo fa davvero molto piacere”.

Sul suo ruolo in società: “Non sarò solo frontman. Perché il frontman ci mette solo la faccia, io sarò anche il capo operativo, sarò io a scegliere le persone che lavoreranno nel Catania, a decidere come implementare al meglio le nostre scelte sia sul piano sportivo che a livello di business. Sarò anche l’azionista di maggioranza della società. Detto questo, chiaramente ci saranno certo altri investitori, perchè questo è un progetto molto grande e necessita di tanti investitori”.

E ancora: “Sarò io il presidente. Nessuno dei miei soci investirebbe in questo progetto se non fossi io il presidente. Quindi sì, sarò il presidente e dirigerò io ogni aspetto della quotidianità, ovviamente supportato da un team di valore”.

Proprio su chi lo accompagnerà in questa esperienza, Tacopina ha aggiunto: “I miei partner saranno Sean Largotta, Kevin Van, John Pavia, Chip Sloane di Acceleration Equity, un partner molto importante per me, e Joe Cuttone, che era già con me a Venezia ed è anche di origine siciliana… quindi ci sarà una grossa componente siculo-americana in questo progetto. Ovviamente in base agli investimenti che decideremo di fare includeremo altre persone nel progetto. Dante Scibilia, ad esempio, è stato con me 5 anni a Venezia ed è un ‘commercialista top level’ in Italia: con me ci sarà anche lui e sarà lui a gestire il lato finanziario, i libri contabili e tutto il resto. Ci sarà Giovanni Gardini che ovviamente ribadisco sarà il nostro CEO e sarà per così dire il numero 2 del club, che farà riferimento direttamente a me”. “Fabio Pagliara nel marketing? Ne discuteremo più avanti dopo la chiusura dell’affare”.

Sulla chiusura dell’affare, apparentemente questo weekend: “Arriverò sabato a Catania e verranno anche Sean e Dante. Non dirò l’orario per evitare folle di tifosi come l’altra volta. Anche se devo dire che sono molto felice dell’entusiasmo della gente, ma abbiamo soltanto tre giorni per stare a Catania e abbiamo tanto lavoro da fare. Arriveremo sabato e ripartiremo lunedì e staremo di base a Torre del Grifo dove incontreremo ovviamente tante persone e cercheremo di chiudere gli ultimi dettagli della trattativa come ad esempio il contratto per l’affitto dello stadio o la valutazione di Torre del Grifo. Incontrerò anche il Sindaco di Catania. Nei giorni successivi arriverà anche il mio avvocato, Salvo Arena, per finalizzare il contratto”.

Quindi sul closing: “Abbiamo già presentato alla SIGI un contratto pronto per essere firmato e mi piacerebbe che venisse firmato proprio in questo weekend, prima della fine dell’anno per poter così finalizzare il closing a gennaio. Noi siamo pronti a firmare e credo che anche SIGI lo sia. Salvo Arena, ripeto, verrà qui per questo e spero dunque che si possa formalizzare il tutto e firmare il contratto perchè dobbiamo iniziare a programmare il mercato e il nostro futuro”.

Su Torre del Grifo: “Torre del Grifo sarà il gioiello del calcio italiano! Sarà ovviamente fondamentale come centro sportivo per gli allenamenti e per la formazione dei nostri giovani calciatori, ma una caratteristica fondamentale sarà quella di diventare un’importante fonte di introiti da poter reinvestire nella squadra. Sean Largotta? Sarà il vicepresidente. È uno dei miei più cari amici in America ed anche lui ha origini siciliane: ha gestito alcuni degli hotel più prestigiosi sia a New York che a Londra e credo che in questo settore non abbia rivali. La piscina, la SPA, la palestra… Sean ed io abbiamo tante idee per renderlo un posto da vivere. Più sarà forte Torre del Grifo, più sarà forte il Calcio Catania“.

E ancora sulla piazza catanese: “Sono sicuro che a Catania la passione non mancherà. Sono convinto da tanto tempo che Catania è una piazza sottovalutata, ha una delle più grandi fan base del Paese, ha Torre del Grifo: quindi sì, la passione incide ma anche la possibilità di fare un buon investimento”.