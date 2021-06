Tacopina: “Tempo di analisi e valutazioni per la Spal. Catania? Contatti stop”

Da Catania a Ferrara: Tacopina adesso dovrà presentare un'offerta alla Spal per acquisire il club estense

La Spal adesso può attendere. Joe Tacopina dopo aver avviato un primo contatto esplorativo con il dg. Andrea Grazzoli del club estense e dimostrato la sua manifestazione d'interesse, ha lasciato Ferrara. L'avvocato italoamericano ha abbandonato la suite dell'Hotel Annunziata e si è trasferito a Roma per una tre giorni nella Città Eterna. Il volo di ritorno per gli Stati Uniti è previsto per domenica prossima. Tacopina adesso studierà bene i documenti in suo possesso per poi presentare un'offerta alla famiglia Colombarini.

ANALISI - Queste le dichiarazioni di Tacopina a Itasportpress.it: "Torno in America dopo i quattro giorni passati bene a Ferrara, città davvero bella e ricca di cultura e arte. Analizzerò bene la situazione per valutare e programmare le prossime mosse. Per il momento non ho nessun appuntamento con i dirigenti della Spal. Lo stesso per quanto concerne il Catania dove tutto tace. Non sento da tempo i membri della Sigi e la vicenda per adesso è chiusa. Sapete tutti quali sono le mie richieste e non è cambiato nulla finora, almeno non arrivano segnali da Catania". Nei mesi scorsi Tacopina era stato ad un passo dall'acquisizione del Calcio Catania tanto da aver versato 630 mila euro nelle casse del club, ma oggi questa pista sembra essersi raffreddata del tutto. Tacopina tornerà a New York con una carpetta nella valigia che non ha più i colori rossazzurri e l'elefante al centro, ma uno stemma ovale bianco e azzurro.