Tacopina visto che Catania? I rossazzurri piegano il Foggia al Massimino

Due squilli risuonano nel gelido silenzio del Massimino e annunciano, per il Catania, la fine della giornata triste di Caserta e l’alba di un pronto riscatto e un rilancio in classifica. Il 2-1 con il quale la squadra di Raffaele esce dallo stadio, è garanzia di piena salute. Una bella immagine di sé proprio davanti a Joe Tacopina che da ieri è il nuovo proprietario del club etneo dopo aver firmato il preliminare. Tre punti importanti contro i satanelli che portano la firma di Dall’Oglio e Piccolo. Nel mezzo la rete inutile del Foggia di Dell’Agnello. Catania che nella ripresa ha più pensato ad amministrare il vantaggio anzichè gettarsi all’attacco rischiando il contropiede. La vittoria di oggi grazie anche alla frenata del Catanzaro, permette al Catania di fare un passo avanti e attestarsi al quarto posto.

CRONACA – A indirizzare la sfida contro il Foggia è stato Dall’Oglio in gol al 7’. Palla dentro di Piccolo per Sarao, sponda deliziosa di tacco per Dall’Oglio che in diagonale batte Fumagalli. Il gol gela i rossoneri che rintanano dietro e al 36’ arriva la seconda azione pericolosa del match ancora dei padroni di casa. Zanchi dribbla a rientrare e crossa sul secondo palo dove trova Calapai, il cui colpo di testa viene respinto da Fumagalli, Sulla respinta arriva Sarao ma la sua conclusione termina alta. Il Foggia aumenta il ritmo e trova il pareggio proprio allo scadere del primo tempo: sul calcio d’angolo di Curcio Dell’Agnello stacca di testa e manda il pallone ad insaccarsi nell’angolo più lontano. Si va all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa pronti via e il Catania torna in vantaggio: al 51’ splendido pallone filtrante di Russotto per Piccolo, che in diagonale batte Fumagalli. Catania che si è fatto pericoloso al 57’: punizione dal limite di Piccolo, Fumagalli con i pugni in angolo. Nella restante parte del match Catania ha amministrato il vantaggio senza esporsi ma il Foggia non è riuscito a pareggiare.

Catania-Foggia 2-1: 15′ Dall’Oglio, 51′ Piccolo-45′ Dell’Agnello

IL TABELLINO:

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales, Silvestri, Tonucci; Calapai, Dall’Oglio (65′ Rosaia), Welbeck, Zanchi (65′ Biondi); Piccolo (87′ Izco), Sarao (79′ Reginaldo), Russotto (65′ Manneh). A disp.: Martinez, Noce, Pellegrini, Claiton, Albertini, Maldonado, Vrikkis. All. Raffaele.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore (46′ Germinio); Kalombo, Garofalo (68′ Morrone), Salvi (85′ Raggio Garibaldi), Rocca (41′ D’Andrea), Cardamone (46′ Di Jenno); Curcio, Dell’Agnello. A disp.: Vitali, Agostinone, Lucarelli, Pompa, Moreschini, Di Masi, Aramini. All. Marchionni.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Pompei Poentini-Teodori).

MARCATORI: 15′ Dall’Oglio, 45′ Dell’Agnello, 51′ Piccolo

NOTE: Ammoniti: Salvi, Kalombo, Dell’Agnello, D’Andrea (F), Sarao, Sales (C)