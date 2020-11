Tacopina: “Voglio riportare il Catania in Serie A, sarà la più grande epoca del club”

Joe Tacopina non sta più nella pelle, la voglia di iniziare la nuova avventura con il Catania è tanta e l’americano non vede l’ora di tuffarsi a capofitto in questa esperienza: “Mi aspetto di riportare il Catania in Serie A e riprendere la legittima posizione che a questo club, fra i più importanti d’Italia – spiega Tacopina ad Antenna Uno Notizie – , spetta. Catania è una città meravigliosa, con persone fantastiche che sono state molto incoraggianti per me e per il nostro progetto – dichiara il presidente Tacopina- . Questa sarà la più grande epoca della gloriosa storia del Calcio Catania e sono onorato di poter farne parte. Spero di vedervi a dicembre. Forza Catania”.