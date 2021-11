Taranto-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30 la sfida tra le due formazioni di Serie C

Agatino Santapaola

Taranto-Catania si gioca oggi, domenica 21 novembre alle ore 14:30 per la 15^ giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa si presentano alla sfida dopo due sconfitte mentre gli ospiti di mister Baldini hanno interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi perdendo al Massimino contro il Foggia di Zeman nel recupero anche se sono le vicende extra campo ad essere ormai all'ordine del giorno.

Taranto-Catania, le probabili formazioni

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Tomassini, Granata, Zullo, Ferrara; Marsili, Bellocq; Falcone, Civilleri, Pacilli; Giovinco. Allenatore: Laterza.

CATANIA (4-3-2-1): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Moro, Russini. Allenatore: Baldini.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Taranto e Catania, valida per la quindicesima giornata di Serie C, è in programma domenica 21 novembre alle ore 14:30 e verrà disputata allo stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto.

Sarà possibile seguire in diretta tv la partita tra Taranto e Catania grazie a Eleven Sports: una volta attivato l'abbonamento, la gara sarà visibile tramite una moderna Smart TV compatibile con l'app dedicata. Sarà poi necessario accedere con i propri dati e selezionare l'evento. La sfida sarà anche "Match of the Week" di Eleven Sport e dunque vi sarà un ampio prepartita con commenti da bordocampo e interviste durante e dopo la gara.

Taranto-Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, da PC o notebook, smartphone o tablet. Basterà scaricare l'app dedicata o accedere al sito tramite i propri dati. Esiste poi anche un'ulteriore alternativa per vedere il match ed è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.