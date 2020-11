Teramo-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Teramo-Catania si gioca oggi, domenica 15 novembre 2020 alle ore 14.00. Si tratta della sfida di campionato di Lega Pro dove le due formazioni proveranno a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica. Padroni di casa terzi in classifica con otto partite disputate e 17 punti all’attivo. Ospiti più indietro con 7 gare e 9 punti ottenuti, l’ultimo nel derby contro il Palermo.

Teramo-Catania, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per il Teramo di mister Massimo Paci che dovrebbe scendere in campo con Lewandowski; Iotti, Diakite, Soprano, Tentardini; Ilari, Arrigoni, Costa Ferreira; Mungo, Bombagi; Pinzauti. Il Catania di Raffaele, invece, potrebbe schierarsi con Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Maldonado, Rosaia, Welbeck; Piovanello, Pecorino, Biondi.

TERAMO (4-3-2-1): Lewandowski; Iotti, Diakite, Soprano, Tentardini; Ilari, Arrigoni, Costa Ferreira; Mungo, Bombagi; Pinzauti.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Maldonado, Rosaia, Welbeck; Piovanello, Pecorino, Biondi.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

I tifosi e gli appassionati di calcio avranno diverse possibilità per vedere in diretta e in streaming la sfida Teramo-Catania. La partita sarà trasmessa sia sul web sia sul piccolo schermo. In modo particolare la gara di Lega Pro delle 14.00 andrà in onda in chiaro sulla Rai sul canale Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre).

Il confronto sarà inoltre trasmesso in diretta streaming dal portale web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intera Serie C, e visibile, tramite app, anche sulle smart tv di ultima generazione. Visti i recenti problemi tecnici avuti dalla piattaforma, però, dopo l’accordo con i vertici del campionato di Lega Pro, tutte le gare che si giocheranno nel mese di novembre saranno visibili in diretta streaming in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Dunque anche la sfida Teramo-Catania potrà essere seguita in diretta streaming con queste svariate modalità. Inoltre, la gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai anche sulla propria piattaforma Rai Play con possibilità di essere vista su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale, ma anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’app, e sul sito di Rai Sport.