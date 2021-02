Ternana-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Ternana-Catania si gioca oggi alle ore 15.00 il match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Gara dal sapore molto speciale che vedrà i padroni di casa guidati dall’ex Cristiano Lucarelli sfidare gli etnei di Giuseppe Raffaele.



Ternana-Catania, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due mister per la sfida odierna delle ore 15.00:

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Paghera; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

CATANIA (3-4-1-2): Confente; Tonucci, Giosa, T. Silvestri; Calapai, Dell’Oglio, Welbeck, Pinto; Golfo; Di Piazza, Reginaldo.

I CONVOCATI DI RAFFAELE

Dove vedere il match in diretta e streaming

Ternana-Catania si disputerà quest’oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 15.00.

Il big match Ternana-Catania sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports e sarà disponibile anche attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile sulle smart tv di ultima generazione. Per poter usufruire del servizio, occorrerà sottoscrivere prima un abbonamento.

La grande partita tra le due formazioni verrà trasmessa anche in diretta tv in chiaro su Cusano Italia TV, la televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano.

Per chi preferisse godere dello spettacolo del big match tra la formazione di Cristiano Lucarelli e quella di Giuseppe Raffaele in streaming potrà farlo sempre grazie alle due emittenti prima citate. Infatti, tifosi e appassionati, grazie ad Eleven Sports, potranno seguire Ternana-Catania in diretta live streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Un’opzione simile per vedere la gara Ternana-Catania sarà inoltre fornita in chiaro sul sito cusanoitaliatv.it. In questo modo gli appassionati non potranno perdersi neppure un minuto dell’attesissima gara di campionato.