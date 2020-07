Ternana-Catania, le ultime dalle sedi

Ternana-Catania sarà il match più atteso del secondo turno playoff di Serie C. Ecco le ultime dalle sedi:

QUI TERNANA – Dopo la partita di ieri contro l’Avellino oggi allenamento defaticante per gli umbri che hanno accusato un po’ di stanchezza per i due match ravvicinati contro la JuventusU23 e i lupi irpini. Mister Gallo è un po’ preoccupato per la condizione fisica dei suoi e probabilmente contro il Catania cambierà qualche pedina ma confermerà la coppia di difensori Diakité-Bergamelli. Un leggero turnover per far rifiatare chi è più stanco. Domani squadra in campo per un nuovo allenamento.

QUI CATANIA – Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: per i calciatori schierati martedì sera contro la Virtus Francavilla, lavoro di forza ed aerobico; per tutti gli altri rossazzurri a disposizione di mister Lucarelli, dopo lo svolgimento di una serie di esercitazioni atletiche, cura del possesso palla. Venerdì, in programma una seduta pomeridiana. Sabato rifinitura mattutina e, dopo pranzo, partenza in aereo per Roma e successivo percorso in pullman verso l’Umbria.